Новости: Киев
Вторник, 17 декабря 2019, 17:22 • Дарья Панченко • 4650
Киевский фуникулер будет работать в новогоднюю ночь
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
"В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа", - говорится в сообщении.
Также указано, что детали появится позже.
Напомним, появилась программа мероприятий на новогодние и рождественские праздники.
Источник: УНН