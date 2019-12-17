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Киевский фуникулер будет работать в новогоднюю ночь

Киевский фуникулер будет работать в новогоднюю ночь

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

"В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа", - говорится в сообщении.

Также указано, что детали появится позже.

Напомним, появилась программа мероприятий на новогодние и рождественские праздники.

Источник: УНН
Теги: Киев, Новый год, фуникулер
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