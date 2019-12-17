КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заключение КСУ.

“Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)”, — говорится в заключении.

Однако суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему.