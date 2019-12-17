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КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов

КС опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заключение КСУ.

“Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)”, — говорится в заключении.

Однако суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд
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