Под Киевом произошла драка со стрельбой между коммунальщиками и строителями

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Чабанах Киевской области между представителями коммунального хозяйства и строителями возник конфликт, в результате которого произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Полиция расследует факт хулиганских действий со стрельбой в Чабанах. Конфликт, произошедший между представителями коммунального хозяйства и строителями через грязные колеса, закончился дракой и стрельбой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Чабанах осуществлялись строительные работы, и чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие - местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу авто с грязными колесами. О своем решении они предупредили руководителей строительства.

"Таким образом, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора. После чего руководитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону", - отметили в отделе коммуникации.

Указано, что в результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили убойные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Харькове мужчина устроил стрельбу, ранен один человек.