В НБУ не видят рисков финансовой стабильности из-за увеличения объемов импорта

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Национальном банке Украины не видят усиление рисков финансовой стабильности из-за увеличения объемов импорта на фоне ревальвации гривны. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга Национального банка Украины, посвященному презентации отчета о финансовой стабильности, передает УНН.

"У нас одновременно увеличивается и экспорт, и импорт. За десять месяцев этого года экспорт товаров вырос на 8,1% в годовом измерении, а импорт, если мы убираем эффект евробляхеров, а его нужно убирать, потому что это исключительно одноразовый эффект, то импорт товаров увеличился на 6,7%. И пока дефицит торговый, несмотря на все, что мы слышим, он немного вырос в номинальном выражении, аж на 300 млн долларов. Но по отношению к ВВП, то есть, в масштабах экономики, он уменьшился. Сейчас Национальный банк не видит расширение дефицита внешних счетов Украины" , - сказал Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос, видит ли правление НБУ усиление рисков для финансовой стабильности из-за увеличения объемов импорта на фоне ревальвации гривны.

Он добавил, что украинская экономика уже проходила эпизоды, когда у нее рос быстро импорт, рос дефицит текущего счета, и всегда рецептом неудачи был быстрый рост потребительского импорта, который доминировал над всем остальным.

"Сейчас мы видим, рост потребительского импорта остается на уровне 15-20% год к году, в течение последних нескольких лет, и даже более важно - таким же является рост инвестиционного импорта. То есть, украинские компании инвестируют достаточно сильно в инвестиционные товары - это и зеленая энергетика, и достаточно много в сельском хозяйстве. Что в том же сельском хозяйстве, с другой стороны, повышает конкурентоспособность и производительность украинского экспорта. Поэтому мы не видим никаких негативных тенденций, которые были бы связаны с импортом", - добавил Дмитрий Сологуб.

Напомним, Минэкономики допустило расследования из-за удорожания импорта при укреплении гривны.