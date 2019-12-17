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Столкновения под ВР: в полиции посчитали количество митингующих

Столкновения под ВР: в полиции посчитали количество митингующих

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На митингах под Кабинетом министров Украины и под ВР участвовали 4500 митингующих, порядок организовывали 2500 охранников. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"С утра в начале было до 4500 человек это и у Кабинета министров, и возле Верховной Рады, в столкновениях участвовали до 500 человек. Правоохранителей мы задействовали, вместе с Нацгвардией - 2500", - отметил он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.

В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу. Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ее окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях.

Источник: УНН
Теги: ВР, митинг, Украина, полиция
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