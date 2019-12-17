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ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим тишины

ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим тишины

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В течение суток боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Оба обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: рядом Новолуганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского — с автоматического гранатомета крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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