Столкновения под ВР: открыто уголовное производство

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В полиции открыли уголовное производство по факту столкновений под Верховной Радой. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Полицейские сейчас работают с теми 26 задержанными, изучаем видеодоказательства, чтобы дать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводится расследование", - пояснил он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу. Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях.