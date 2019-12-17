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Энергетическое сообщество ЕС согласовало сертификацию Оператора ГТС Украины - Нафтогаз

Энергетическое сообщество ЕС согласовало сертификацию Оператора ГТС Украины - Нафтогаз

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня Секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительное заключение по сертификации ООО “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз Украины”.

“Мы благодарны Секретариату Энергетического сообщества за скорейшее рассмотрение и положительное заключение по сертификации ОГТСУ. Это очень важный шаг к завершению анбандлинга. Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы Нафтогаз”, — отметил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

В соответствии с требованием Постановления НКРЭКУ № 2482 от 22.11.2019 года (раздел 5), которой национальный Регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ), компания сегодня подала Комиссии последние необходимые документы.

“Таким образом, процесс отделения Оператора ГТС в процессе анбандлинга вышел на финальную прямую. Сейчас сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКУ по сертификации ОГТСУ и относительно лицензирования компании на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа из 01.01.2020 года. Кроме того, до начала работы нового Оператора НКРЭКУ должен рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС”, — добавили в НАК.

Как писал УНН, в Нафтогазе заявили, что анбандлинг на финишной прямой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз
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