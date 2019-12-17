Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 20:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

В Госдуме РФ заявили, что Украина одна из стран, которые "тянут в прошлое ПАСЕ"

В Госдуме РФ заявили, что Украина одна из стран, которые "тянут в прошлое ПАСЕ"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Некоторые страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроены на то, чтобы якобы “тянуть всех в прошлое, не развивая при этом свою экономику”. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое”, — сказал Володин, назвав среди таких государств страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

“Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия — за счет поставок в Россию своего вина”, — добавил он.

“Мы не раз обращались в связи с ситуацией в Балтийских странах, в Украине, но нет мониторинговых групп, никто не выезжает и оценок не дает, — заметил он. — Никто не обсуждал то, что те же крымские татары раньше не имели права на свой язык”.

Как сообщал УНН, в начале декабря Национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. Об этом сообщил ее представитель Вячеслав Володин.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, Госдума, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.