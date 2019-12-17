Новости: Политика
Вторник, 17 декабря 2019, 21:26 • Тоня Туманова • 4425
В Турции украинского дипломата признали послом года
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Турции украинского дипломата Андрея Сибигу признали послом года по версии Buhara Medya, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Турции.
"Гордимся нашим Послом Андреем Сибигой, который был признан Послом года по версии Buhara Medya. Эта награда - это признание важности украинского-турецких отношений и значительной работы украинского-турецких дипломатических команд. Поздравляем!" - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Фанаре впервые совершили литургию на украинском языке
Как сообщал УНН, в 2018 году более миллиона украинцев посетили Турцию.
Источник: УНН