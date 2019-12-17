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В Турции украинского дипломата признали послом года

В Турции украинского дипломата признали послом года

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Турции украинского дипломата Андрея Сибигу признали послом года по версии Buhara Medya, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Турции.

"Гордимся нашим Послом Андреем Сибигой, который был признан Послом года по версии Buhara Medya. Эта награда - это признание важности украинского-турецких отношений и значительной работы украинского-турецких дипломатических команд. Поздравляем!" - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в 2018 году более миллиона украинцев посетили Турцию.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Турция
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