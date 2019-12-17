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Посольство США о столкновениях под Радой: осуждаем насилие

Посольство США о столкновениях под Радой: осуждаем насилие

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посольство США в Киеве отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что поддерживают мирные протесты, но против насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу.

Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее УНН сообщал, что митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: США, ВР, Украина, столкновение
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