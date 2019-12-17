В США рассматривают две кандидатуры на должность посла в Украине: что известно

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В США рассматривают две кандидатуры на должность посла в Украине: генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона или карьерного дипломата Филиппа Рикера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

"Среди тех, кого считают преемником Йованович (бывшего посла США - ред.), - генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас занимает должность директора Европейского центра исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии, связанного с Пентагоном", - пишет издание.

Так, Дейтон уже работал в Киеве на должности старшего советника по вопросам обороны.

Второй кандидат на должность посла в Украине Филип Рикер, который выполняет обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

По информации издания, Рикер должен был заменить Йованович еще зимой 2018 года, но вместо него и.о. посла был назначен Уильям Тейлор.

Добавим, что в следующем месяце Украину должен посетить государственный секретарь Майк Помпео.

Кроме того, информацией о назначении посла США в Украине поделился и бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, вероятнее, что новым послом США в Украине станет Кейт Дейтон.

"Новым послом США в Украине с высокой вероятностью станет Кейт Дейтон", - написал в своем Telegram-канале

Как ранее сообщал, Соединенные Штаты готовят визит Помпео в Украине и рассматривают кандидатуру нового посла.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности.