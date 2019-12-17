Завтра ГА ООН будет голосовать за проект резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Завтра, 18 декабря, состоится заседание Генассамблеи Организации Обьеднании Наций, во время которой на рассмотрение будет вынесен вопрос о голосовании за украинский проект резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове. Об этом написал в Facebook представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает УНН.

“В среду, 18 декабря, Генеральная Ассамблея ООН голосовать за украинский проект резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове. Начало примерно в 17:00. по киевскому времени”, — написал Николенко.

Он также напомнил, что в ноябре проект был одобрен в профильном комитете.

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“После одобрения на Генассамблее резолюция вступит в силу”, — резюмировал он.

Как ранее сообщал УНН, 14 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)”.

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против — 23, воздержались — 82.

А 9 декабря ГА ООН приняла резолюцию “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”, соавторами которой стали 39 государств.