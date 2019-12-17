Сенатор призвал Госдеп США не отзывать посла Тейлора из Украины

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Американский сенатор-демократ Роберт Менендез выразил обеспокоенность сообщениями о планах администрации президента Дональда Трампа досрочно отозвать поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлор после того, как он дал критические показания во время слушаний об импичменте. 17 декабря Менендез, который является членом комитета по международным отношениям Сената, написал письмо государственному секретарю США Майк Помпео, в котором призвал не отзывать Тейлора перед визитом в Киев в январе, пишет Радио Свобода, передает УНН.

“Отзыв посла и преднамеренное оставление важной должности вакантной во время визита государственного секретаря является крайне необычным и, возможно, беспрецедентным. Я обеспокоен нехваткой руководства посольства, которую создаст отсутствие посла Тейлора, в тот момент, когда Украина продолжает сталкиваться с военной агрессией со стороны России и обращается к США в продвижении процесса демократических реформ”, — заявил Менендез в письме.

Тейлор был ключевым свидетелем на слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей в прошлом месяце.

Расследование о возможности импичмента в США ведется в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену, задерживая военную помощь и визит президента Зеленского в Вашингтон.

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Тейлор заявил, что считал “безумием” задержку военной помощи Украине, которая воюет с поддерживаемыми Россией силами на Донбассе.

Тейлор был назначен на должность поверенного в начале этого года после отзыва Государственным департаментом посла Мари Йованович. Ранее он работал послом США в Украине в 2006-2009 годах.

Напомним, в США рассматривают две кандидатуры на должность посла в Украине, в связи с этим планируется визит Майка Помпео в Украине.

Накануне личный адвокат президента Трампа — Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности.