Геокадастр заполнен на 73% - Милованов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня Геокадастр заполнен на 73%. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Фермер будет защищен. А Геокадастр — готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение Геокадастр — 73%”, — написал Тимофей Милованов.

Он также отметил, что для запуска рынка земли не требуется стопроцентное заполнение.

“Нет, во многих странах, имеющих рынок, заполнение составляет около 80%. Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастре. Технически — это легко. А политическую легкость мы обеспечим через перезагрузку кадров кадастра, которая происходит сейчас”, — добавил Тимофей Милованов.

Напомним, до 1 января вся государственная сельхозземля будет внесена в Государственный земельный кадастр.