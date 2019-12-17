Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 00:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6180
Версия для печати

Геокадастр заполнен на 73% - Милованов

Геокадастр заполнен на 73% - Милованов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня Геокадастр заполнен на 73%. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Фермер будет защищен. А Геокадастр — готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение Геокадастр — 73%”, — написал Тимофей Милованов.

Он также отметил, что для запуска рынка земли не требуется стопроцентное заполнение.

“Нет, во многих странах, имеющих рынок, заполнение составляет около 80%. Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастре. Технически — это легко. А политическую легкость мы обеспечим через перезагрузку кадров кадастра, которая происходит сейчас”, — добавил Тимофей Милованов.

Напомним, до 1 января вся государственная сельхозземля будет внесена в Государственный земельный кадастр.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Госгеокадастр, Тимофей Милованов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.