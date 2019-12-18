Елена Зеленская посетила знаковые для азербайджанцев места в Баку

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджанскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила знаковые для азербайджанского народа места и посетила Украинский культурно-образовательного центра Бакинского славянского университета, где встретилась с представителями украинской общины. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“В начале визита Елена Зеленская вместе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой посетила один из символов современного Баку — Центр Гейдара Алиева и осмотрела экспозиции, посвященные фигуры 3-го Президента страны. Спроектировала Центр всемирно известная архитектор Заха Хадид. В 2014 году он признан лучшей зданием в мире и награжден архитектурной премией”, — говорится в сообщении.

В Азербайджанском национальном музее ковра жене Президента рассказали, что работают над внедрением экскурсионного аудиогида на украинском языке, чтобы дать возможность туристам из Украины знакомиться с рассказами об экспонатах на родном языке. Музей ковра в Баку является уникальным, в нем хранится более 10 тысяч ковровых изделий, а азербайджанское ковровое искусство включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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“Елена Зеленская также посетила Международную больницу Бона Деа. Госпиталь является сверхсовременным, с высокотехнологичным медицинским оборудованием. Одним из оригинальных решений является пневмопочта, с помощью которой образцы анализов, а также лекарства для больных можно направлять в разные отделения, в приемное и лабораторное частности. Как объяснили Елене Зеленский медицинские работники, это очень удобно и оптимизирует рабочее время персонала”, — добавляется в сообщении.

После посещения госпиталя первая леди присоединилась к Президенту Украины Владимира Зеленского и посетила Украинский культурно-образовательного центра Бакинского славянского университета. Супруги Зеленских поздравил ансамбль украинской песни, участники которого учатся в воскресной школе под эгидой Центра.

Кроме визита в учебное заведение, Президент Украины и первая леди встретились и пообщались с представителями украинской общины Азербайджана.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.