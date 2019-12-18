Сегодня в Минске пройдет первая встреча контактной группы после "нормандского саммита"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня, 18 декабря, пройдет первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после “нормандского саммита”, что прошел 9 декабря в Париже. Участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров “нормандской четверки”: вопрос обмена пленными, прекращение огня и согласования трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон, пишет УНН.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен военнопленными, вероятно, состоится до конца года.

“Надеюсь, что в среду (18 декабря — ред) будет объявлена конкретная дата прекращения огня ... К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду”, — сказал министр в пятницу вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

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При этом дата нового перемирия, как рассчитывает Пристайко, будет назначена на 20 или 21 декабря.

В частности, про договоренности о конкретной дате освобождения военнопленных лиц ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я с этим ехал (на „нормандский саммит“ — ред). Мы договорились об обмене всех на всех, — сказал он. — Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца — крайняя дата”.

Напомним, переговоры в “нормандском формате” открывают окно возможностей для имплементации минских соглашений.

Добавим, что следующий саммит в нормандском формате состоится через четыре месяца.

Как сообщалось, “нормандская четверка” обсудила программу действий на следующие четыре месяца.

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