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Рада сегодня планирует согласовать законодательство относительно неприкосновенности нардепов

Рада сегодня планирует согласовать законодательство относительно неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, в частности, законопроект №2237 относительно неприкосновенности нардепов, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, как неотложный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №2237 о внесении изменений в законодательные акты относительно неприкосновенности нардепов, №2261 по самопредставительству органов власти и местного самоуправления в суде, №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования, №0887 о внесении изменений в законодательства по внедрению единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы.

Кроме того, нардепы в первом чтении планируют рассмотреть законопроекты №2458 о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг, №2015 о дополнении Закона Украины "О бесплатной правовой помощи", №2419 о распределении обязанностей между таможней и ГНС.

Также планируется рассмотреть с предложениями Президента законопроект №0979 о создании ВСК. Кроме того, согласно повестке дня, в Раде планируют рассмотреть различные вопросы ратификации, в частности, законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию по делу о сбивании Boeing MH17.

Напомним, вчера, 17 декабря, Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики собирается в среду, 18 декабря, утром на заседание по продолжению рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, нардепы
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