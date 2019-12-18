Рада предварительно одобрила разделение функций таможни и налоговой

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно разграничения функций Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС) Украины. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2419 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины направлен на разграничение функций налоговой и таможенной служб с определением законодательных условий их надлежащего функционирования.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым уточняется перечень органов государственной власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функции и полномочий в сфере администрирования налогов и сборов.

Также закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов ГНС, действующих на основании положений о таких территориальных органах.

Кроме того, предполагается, что порядок информационного обмена между ГНС и таможенной службой утверждаться Минфином.

Также вносятся уточнения относительно уровней контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких контролирующих органов налогоплательщиками, особенностей учета крупных налогоплательщиков в территориальном органе ГНС, который осуществляет сопровождение крупных налогоплательщиков, или его структурных подразделениях.

Законопроектом определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНС и Гостаможслужбы и их территориальных органов.

Добавим, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу этот законопроект.

Напомним, 3 декабря текущего года парламентарии приняли за основу проект закона №2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. С 8 декабря в Украине начала свою работу новая таможенная служба.