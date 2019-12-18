Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 14:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Правительство выделило деньги на создание центра данных в сфере нацбезопасности

Правительство выделило деньги на создание центра данных в сфере нацбезопасности

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство для создания центра данных в сфере нацбезопасности направил 12,3 млн гривен. Об этом в своем Тelegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в Аппарат СНБО под надежной киберзащитой. Это значительно ослабит риски утечек информации. Для этого Правительство направило 12,3 млн гривен на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил он.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны состоялось заседание по совершенствованию работы Главного ситуационного центра, на котором была представлена модель работы Центра, в частности в части требований к информации и данных, передаваемых к нему, а также маршрутов передачи таких данных.

Источник: УНН
Теги: СНБО, безопасность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.