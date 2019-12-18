Рабочие подгруппы по Донбассу собрались в Минске

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня, 18 декабря, пройдет первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после “нормандского саммита”, который прошел 9 декабря в Париже.

Участники ТКГ должны обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров “нормандской четверки”: вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.

Также в комментарии УНН координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриш сообщил, что рабочая группа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе постоянно ведёт переговоры относительно списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".