Рада внесла изменения в Налоговый кодекс по улучшению администрирования акцизного налога

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога имеет цель совершенствования работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Законопроектом пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах, определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней. Также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную).

Кроме того, отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней, уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ на 1 июля 2020 года, предусмотрена возможность с 1 июля 2020 года осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней). Также введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

Напомним, во время консультаций с руководством Верховной Рады парламентарии предварительно решили оставить многомиллиардные поступления от акциза на топливо местным бюджетам, впрочем усилить контроль центральных органов власти за использованием этих средств.