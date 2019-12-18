Дело Маркива: присяжные усмотрели правду в сообщениях "Русской весны"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Итальянские присяжные в деле украинца Витали Маркива усмотрели в материалах сайта "Русская весна" элементы, указывающие на правду. Об этом говорится в окончательном выводе присяжных по делу украинца на который ссылается New York Times в статье "Как российская пропаганда оказалась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве", сообщает УНН.

"Присяжные написали в окончательном постановлении, что соратники г-на Маркива "были проинструктированы для дачи заранее согласованных ответов" и что статья "Русская весна" "содержит некоторые элементы, которые, как предполагается, указывают на правду", - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что в деле Маркива использовано множество видеоматериалов с логотипом Russia Today.

"Эксперты говорят, что включение двух видеороликов из Russia Today, а также сообщения на веб-сайте "Русская весна", который украинское правительство назвало неправдивым, поставило вопрос о том, в какой степени поддельные новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в суды", - сообщается в материале.

Прокуроры заявили, что не считают репортажи Russia Today решающими факторами при вынесении приговора, и кроме того, членам жюри не разрешается обсуждать аргументы, которые убедили их в виновности г-на Маркива.

Но появление в суде материалов, содержащих пропаганду и дезинформацию, независимо от их убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков.

В ноябре украинское правительство, которое было соответчиком по этому делу и, таким образом, несло ответственность за возмещение экономического ущерба, обжаловало это решение. А в этом месяце либеральная партия "Большая Европа" утверждала, что процесс был испорчен "слухами и предрассудками", и направила запрос в Европейский союз с просьбой направить наблюдателей на апелляционное судебное разбирательство, которое, как ожидается, начнется весной.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.