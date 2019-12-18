Аграрный комитет планирует проводить заседания всю следующую неделю

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики подготовил обращение к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову с просьбой проводить заседания комитета ежедневно в рабочие дни на следующей неделе, которая, согласно повестке дня, определена для работы с избирателями. Об этом заявил на заседании комитета председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю обратиться к председателю ВРУ по поводу предоставления протокольного поручения комитету по проведению заседаний нашего комитета в неделю с 23 по 27 декабря, которая определена как работа с избирателями. Предлагаю заседание комитета проводить 23, 24, 26, 27 декабря 2019 года в 9:00" - сказал Сольский.

Так, соответствующее решение было поддержано большинством.

Напомним, председатель комитета Николай Сольский сообщил, что комитет по аграрной и земельной политике сегодня на заседании планирует рассмотреть предложение Президента Украины Владимира Зеленского по концентрации 10 тыс. га земли в одни руки.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его решать на референдуме будут украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. Позже председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Впрочем обсуждается предел и в 10-20 тыс. гектаров.

В общем в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.