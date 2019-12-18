Комитет объявил перерыв в заседании для внесения поправок в законопроект о рынке земли

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время заседания комитета объявил перерыв на полтора часа для того, чтобы внести в сравнительную таблицу новые поправки к законопроекту№ 2178-10 о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Соответствующее решение поддержало большинство народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Ставлю на голосование внесение поправок в сравнительную таблицу законопроекта № 2178-10. Поручить секретариату внести представлены поправки к сравнительной таблице”, — отметил Сольский.

Так, было предложено внести в сравнительную таблицу поправки от комитета для их последующего рассмотрения.

“Объявить перерыв на полтора часа, для внесения поправок от комитета в сравнительную таблицу. У нас заседание продолжается в 17:00”, — сказал Сольский.

Напомним, председатель комитета Николай Сольский сообщил, что комитет по аграрной и земельной политики сегодня на заседании планирует рассмотреть предложение Президента Украины Владимира Зеленского по концентрации 10 тысяч га земли в одни руки.