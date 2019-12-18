В Минсоцполитики провели аудит всех выплат, связанных с прожиточным минимумом

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Министерстве социальной политики провели аудит всех выплат связанных с прожиточным минимумом, чтобы понять имеющиеся проблемы с выплатами. Об этом во время парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума в Украине сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

"Я бы хотела сказать, что мы сделали аудит всех выплат, что сейчас связаны... Выплата, зависит от прожиточного минимума, сумма, каторая нормативным актом регулируется, сколько у нас получателей той или иной помощи. Мы делаем это, чтобы понимать подробную проблематику", - рассказала Соколовская.

Она отметила, что в министерстве хотят понять, для каких категорий населения - это самое важное.

"Мы это сделали не только чтобы говорить, что у нас прожиточный минимум вдвое меньше, чем фактический, а мы хотим понять, на какие категории населения влияют эти размеры. И мы сейчас такую аналитику проводим и двигаемся к тому, чтобы посчитать прожиточный минимум и сделать для этого ресурс", - добавила министр.

Ранее УНН сообщал, по информации Минсоцполитики, сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Министерством социальной политики законопроекту об отвязке ряда выплат прожиточного минимума, что позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство подготовило законопроект, меняющий работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году.