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Гончарук прокомментировал массовые увольнения из Минздрава

Гончарук прокомментировал массовые увольнения из Минздрава

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из Министерства здравоохранения увольняются люди из-за того, что не нашли общего языка с новой командой. Об этом во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Ситуация очень простая, у нас из каждого министерства увольняются десятки людей. В течение этих 100 дней по собственному желанию, или по другим итогам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве состоит в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к старой команды, старому министру - к госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с командой нового министра. Я это с этим связываю. Это абсолютно нормальный, по моему мнению, рабочий процесс. Я не вижу никаких оснований для обвинений, в том, что руководство Украины лобирует какие-то фармацевтические компании или фармацевтический бизнес", - пояснил он.

Гончарук добавил, что новая команда хорошо сформирована и вторичному звену медицинской реформы ничего не угрожает.

"У нас очень важная задача на следующий год - провести медицинскую реформу. Вторичка (вторичное звено медицинской реформы, - ред.) должна реформироваться - это огромный проект. Сейчас у госпожи Скалецкой (министр здравоохранения Украины, - ред.) сформирована, по моему мнению, неплохая команда, хорошее взаимодействие с учреждениями. Я думаю, что реформе ничего не угрожает, хотя там много технической сложной работы", - отметил он.

Напомним, Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как ранее сообщал УНН, заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об отставке.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, увольнение, Алексей Гончарук
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