Предыдущее руководство Минюста с противодействия рейдерству наказывать не будут - Малюська

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предыдущее руководство, которое занималось противодействием рейдерству и было замечено на взятках - наказано не будет. Об этом заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська во время открытия Офиса противодействия рейдеству, передает корреспондент УНН.

"Старые заявки будут рассмотрены в течение месяца, к сожалению, сейчас мы вряд ли сможем кого-то наказать, потому что мы освободили все руководящее звено соответствующих подразделений Минюста, которое этим занималось. Наказаны они были до этого. Сейчас вопрос по уголовным производствам. Мы сейчас анализируем деятельность предшественников в этом плане", - заявил он.

Напомним, ранее Малюська заявлял, что старая комиссия по противодействию рейдеству была коррумпированной, в отличие от новой, которая работает прозрачно.