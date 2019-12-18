Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 18:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4605
Версия для печати

Предыдущее руководство Минюста с противодействия рейдерству наказывать не будут - Малюська

Предыдущее руководство Минюста с противодействия рейдерству наказывать не будут - Малюська

Денис Малюська

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предыдущее руководство, которое занималось противодействием рейдерству и было замечено на взятках - наказано не будет. Об этом заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська во время открытия Офиса противодействия рейдеству, передает корреспондент УНН.

"Старые заявки будут рассмотрены в течение месяца, к сожалению, сейчас мы вряд ли сможем кого-то наказать, потому что мы освободили все руководящее звено соответствующих подразделений Минюста, которое этим занималось. Наказаны они были до этого. Сейчас вопрос по уголовным производствам. Мы сейчас анализируем деятельность предшественников в этом плане", - заявил он.

Напомним, ранее Малюська заявлял, что старая комиссия по противодействию рейдеству была коррумпированной, в отличие от новой, которая работает прозрачно.

Источник: УНН
Теги: рейдерство, Минюст, Денис Малюська

В тексте упоминаются

Малюська Денис
Малюська Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.