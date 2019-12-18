Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 18:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9405
Версия для печати

Прожиточный минимум определяется по устаревшему набором пищевых продуктов и услуг - Соколовская

Прожиточный минимум определяется по устаревшему набором пищевых продуктов и услуг - Соколовская

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине используют очень устаревший набор пищевых продуктов и услуг для определения прожиточного минимума. Об этом во время парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума в Украине сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

"Что у нас есть в Украине. Сейчас мы пользуемся наборами пищевых и не пищевых продуктов и услуг, которые были утверждены очень давно. На самом деле они не пересматривались. Даже тот фактический прожиточный минимум, который мы сейчас считаем, как Минсоцполитики - 4200. Это показатели, что основываются на методологии, которая была отменена как минимум судом, а как максимум - ее все равно нужно пересматривать. Потому что жизнь движется, и мы понимаем, что это нужно делать", - отметила Соколовская.

Она также отметила, что изменения в этом вопросе уже инициированы.

"Мы уже в Министерстве здравоохранения работаем. Должна быть экспертиза, обсуждение и работа с Министерством экономической политики", - добавила министр.

Ранее УНН сообщал, по информации Минсоцполитики, сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Министерством социальной политики законопроекту об отвязке ряда выплат прожиточного минимума, что позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, правительство подготовило законопроект, меняющий работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, прожиточный минимум, Юлия Соколовская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.