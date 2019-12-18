Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 18:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7335
Версия для печати

Соколовская: в Украине большая проблема с теневыми доходами

Соколовская: в Украине большая проблема с теневыми доходами

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине большая проблема с теневой занятостью и теневыми доходами, из-за чего в правительстве нет понимания настоящих доходов людей. Об этом во время парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума в Украине сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, готово ли правительство перейти на декларирование доходов граждан, Соколовская отметила, что важно знать истинную ситуацию с доходами граждан, что почти невозможно сделать из-за проблем занятостью и теневыми доходами.

"Думаю, что у нас большая проблема с теневой занятостью и теневыми доходами. Я думаю, что ни одна социальная политика и ни один бюджет не выдержит расходов, которые есть, когда мы не понимаем настоящих доходов граждан. Поэтому очевидно, что нужно разрабатывать механизмы для того, чтобы... Это может быть не декларирования. Я говорю не конкретно о декларировании, но мы точно должны понимать реальную ситуацию в Украине", - отметила министр.

Напомним, в Минсоцполитики провели аудит всех выплат, связанных с прожиточным минимумом.

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, Юлия Соколовская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.