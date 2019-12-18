Президент подписал закон о перспективных планах формирования территорий громад

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины ”О добровольном объединении территориальных общин“ по упрощению процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей”, который парламент принял 5 декабря 2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что целью закона является активизация и упорядочение процесса формирования способных территориальных громад. Необходимость его принятия обусловлена тем, что областные рады не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий громад областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей. Вследствие игнорирования критериев формирования способных территориальных громад областными радами одобряются перспективные планы формирования территорий общин, которыми предусматривается возможность образования объединенных территориальных громад, способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги.

Подписанный закон дополняет перечень условий добровольного объединения территориальных громад требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым, областей.

Согласно документу, перспективные планы формирования территорий громад АР Крым, областей утверждает Кабинет Министров Украины по представлению Рады министров АР Крым, соответствующей областной государственной администрации.

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