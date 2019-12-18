Прокуратура АР Крым прокомментировала принятие ООН резолюции о оккупированном полуострове

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня вечером, в Нью-Йорке, Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию о нарушении Россией прав человека на территории оккупированного полуострова, в прокуратуре Автономной республики Крым прокомментировали принятие документа, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

“Еще один важный шаг на пути к деоккупации Крымского полуострова... Важно, что Резолюция требует от государства-оккупанта, Российской Федерации, прекратить политику изменения демографической ситуации (путем переселения своего населения и принудительного выселения) на полуострове. Осуждает призывные компании в ряды оккупационных Вооруженных сил и уголовное преследование тех, кто отказывается от службы в армии”, — указано в сообщении.

Как писал УНН, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и г. Севастополь.