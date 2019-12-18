Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 23:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10650
Версия для печати

Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось - Пристайко

Достичь прогресса сегодня в Минске не удалось - Пристайко

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц. Об этом вечером в среду сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске... Я проверял, что происходит сейчас — наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут”, — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня Украина хотела бы получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие.

“Вместе с тем было объявлено, что “давайте будем продлевать перемирие, которое было договорено в июле, и сделаем его лучше”, — сказал Пристайко.

“Мы отдельно в гуманитарной подгруппе хотели договориться о том, что до Нового Года обменяются все согласованные на всех согласованных. Есть такой принцип — давайте поменяем всех на всех. Действительно, хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать. Поэтому в то момент, когда было определенное количество согласованных, решили подвести черту и сказать: давайте хотя бы тех, кого согласовали, то количество обменяем... К сожалению, теперь с этого согласованного списка были отрезан еще небольшой кусочек. Это, опять же, было предложение той стороны, ОРДЛО, которую РФ не смогла, не захотела заставить выполнить договоренности. Сегодня еще не завершены разговоры, они сейчас согласовывают, сколько это все же будет людей”, — добавил он.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске.

Источник: УНН
Теги: Украина, контактная группа, ОРДЛО, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.