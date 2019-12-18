Пристайко: Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина постоянно предлагает изменить Минские договоренности, но Россия ни разу на это не согласилась. Об этом в среду вечером сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“С точки зрения стандартной дипломатической практики, Минск не является договором в нашем понимании: он не был ратифицирован, там нет подписей лидеров... Мы согласны с позицией госпожи Меркель о том, что они не высечены (из камня — ред), и действительно состоит из многих документов”, — сказал министр.

На вопрос о том, будет ли Украина предлагать изменить Минские договоренности, он отметил, что “его давно надо было поменять”.

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“Мы постоянно предлагаем, но российская сторона говорит “нет, он святой и мы не будем его открывать”. Например мы говорим, что передача границы после проведения выборов — это не разумно. Мы сейчас убедились в том, что ни одна международная организация не сможет сказать, что выборы состоялись в соответствии с украинским законом, так как ни по какому украинскому закону там не может быть вооруженных людей на территории. Это как раз тот момент, надо пересмотреть через 5,5 лет. Путин говорит: “Мы не вскрываем никакой пункт, включая этот”, — отметил Пристайко.

Напомним, ранее советник Зеленского Андрей Ермак рассказал, чего Украина ждет от заседаний в Минске.

Напомним, сегодня вечером Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске.