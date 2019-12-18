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В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
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Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ

Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом - ОБСЕ в ТКГ

Мартин Сайдик

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сторонам предстоит сделать еще некоторые шаги перед обменом удерживаемыми лицами. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Спецпредставитель отметил, что на сегодняшних переговорах стороны приложили значительные усилия по обмену удерживаемыми лицами в связи с конфликтом.

“Им предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать это”, — сказал он.

Дипломат не исключил, что договоренность об обмене удерживаемыми может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Кроме того, по словам Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию про дополнительные участки разведения.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января.

Как сообщал УНН, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, Минск, контактная группа
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