В Минсоцполитики рассказали, когда в Украине заработает Государственная социальная служба

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В 2020 году начнет свою работу Государственная социальная служба Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает УНН.

"Кабинет министров утвердил обновленное Положение о Государственной социальную службу Украины, чем дал фактический старт ее работе", - написала министр.

Соколовская отметила, что Госсоцслужба - это орган, который будет сфокусирован "на помощи Министерству социальной политики заниматься анализом риск-ориентированных подходов 293 млрд гривен бюджета - средств налогоплательщиков, которые перераспределяет министерство на социальные программы и выплаты".

Началом работы Госсоцслужбы Соколовская назвала 2020.

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"Ожидается, что это позволит проверять местные органы социальной защиты населения, которые назначают людям государственные выплаты, и выявлять нарушения как со стороны должностных лиц, так и получателей. Потому что сейчас местные управления соцзащиты фактически "проверяют" сами себя", - пояснила она.

Министр привела пример того, что в Великобритании более 1% получателей выплат получают их незаконно, при этом в Украине - из-за неразвитой системы контроля - это процент может оказаться значительно выше.

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"Например, впервые в истории Украины в ноябре этого года завершилась проверка получателей одного из пособий, которая выявила нарушений на более 30 млн грн. И эта сумма - только за один месяц выплаты и только по одной программе выплат!» - добавила Соколовская.

Министр подчеркнула, что при эффективной работе Госсоцслужбы речь пойдет о сотнях миллионов гривен в год. Все деньги будут перераспределены на тех, кто нуждается, отмечает министр соцполитики.