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В Кремле считают, что Украина должна закрепить "особый статус Донбасса" в конституции

В Кремле считают, что Украина должна закрепить "особый статус Донбасса" в конституции

Борис Грызлов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. "Особый статус Донбасса" должен быть закреплен в Конституции Украины, и все связанные с этим вопросы должны быть согласованы с т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, состоявшегося в Минске в среду, 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска", - заявил Грызлов.

По словам представителя РФ, такие положения прописаны в т.н. "парижском документе".

"Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - напомнил представитель России в контактной группе.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Россия, Донбасс, особый статус, контактная группа
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