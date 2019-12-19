В Кремле считают, что Украина должна закрепить "особый статус Донбасса" в конституции

КИЕВ. 19 декабря. УНН. "Особый статус Донбасса" должен быть закреплен в Конституции Украины, и все связанные с этим вопросы должны быть согласованы с т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, состоявшегося в Минске в среду, 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска", - заявил Грызлов.

По словам представителя РФ, такие положения прописаны в т.н. "парижском документе".

"Именно такой подход отражен и в парижском документе "нормандской четверки", - напомнил представитель России в контактной группе.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год.