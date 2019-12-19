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Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера

Аграрный комитет ушел на перерыв до вечера

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики прервал заседание, где народные депутаты с утра продолжили рассмотрение поправок к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением, передает УНН.

Так, председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв до 18 часов.

Добавим, встреча руководителей фракций с председателем ВР для обсуждения работы аграрного комитета запланирована в 9:20.

Напомним, 19 декабря утром аграрный комитет вновь собрался на заседание по рынку земли.

Накануне заседание комитета длилось около семи часов - до самой ночи. Вчера рассмотрели 192 поправки.

Вчера также во время заседания аграрного комитета возникла драка между депутатами.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его решать на референдуме будут украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. Позже председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Впрочем обсуждается предел и в 10-20 тыс. гектаров.

В общем в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Накануне на заседание комитета принесли кипу бумаг с правками и начали голосовать за них.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, рынок, комитет
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