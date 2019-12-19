Представители Канады посетили линию соприкосновения на Донбассе

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Делегация Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Отмечается, что иностранных гостей сопровождали заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемые украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения.

"В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии "UNIFIER", а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее в УНН, Трюдо назвал приоритетной задачей главы МИДа Канады защищать Украину.