Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 декабря 2019 11:37
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Ситуация под Верховной Радой
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4080
Версия для печати

Представители Канады посетили линию соприкосновения на Донбассе

Представители Канады посетили линию соприкосновения на Донбассе

фотогалерея

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Делегация Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Отмечается, что иностранных гостей сопровождали заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемые украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения.

"В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии "UNIFIER", а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее в УНН, Трюдо назвал приоритетной задачей главы МИДа Канады защищать Украину.

Источник: УНН
Теги: Канада, Донбасс, Украина, линия соприкосновения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.