Главы фракций пошли на консультации в кабинет Разумкова

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины во время утреннего заседания глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв и пригласил руководителей фракций в свой кабинет для консультаций, передает корреспондент УНН.

"Фракции "Батькивщина" и "Голос" обратились с просьбой о перерыве на 30 минут. Прошу председателей фракций собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

Так, утреннее заседание ВР продолжится в 10:30.

Перед заседанием Верховной Рады главы фракци провели встречу с главой ВРУ Дмитрием Разумковым.

Напомним, на очередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 19 декабря, народные депутаты собираются рассмотреть ряд законопроектов, в частности, по добыче янтаря и наказанию за кнопкодавство. Также с предложениями Президента Украины планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины.