Зеленский назначил новых послов в Иордании, Катаре, Китае и Молдове

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех новых послов Украины в иностранных государствах. Соответствующие указы от 18 декабря размещены на сайте Президента в четверг, 19 декабря, передает УНН.

Так, Указом №912/2019 Зеленский назначил Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.

Кроме того, Указом №913/2019 Марк Шевченко был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова.

Андрея Кузьменко назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар Указом Президента №914/2019.

Также Зеленский назначил Мирославу Щербатюк Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Напомним, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Как сообщалось ранее, Зеленский назначил Ельченко послом в США, а Кислицу - постпредом в ООН.