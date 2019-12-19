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В Раде в третий раз продлили перерыв

В Раде в третий раз продлили перерыв

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины во время утреннего заседания в третий раз объявлен перерыв, передает корреспондент УНН.

Так, по просьбе фракции "ОПЗЖ" и депутатской группы "Доверие" перерыв продлен до 11:40.

Добавим, что согласно Регламенту работы ВРУ, с 12:00 до 12:30 в утреннем заседании предстоит запланированный перерыв.

Напомним, фракции "Батькивщина" и "Голос" обратились с просьбой о перерыве на 30 минут, после чего Разумков собрал глав фракций в своем кабинете.

После этого перерыв продолжили еще на 30 минут.

Ранее УНН сообщал, что на очередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 19 декабря, народные депутаты собираются рассмотреть ряд законопроектов, в частности, по добыче янтаря и наказании за кнопкодавство. Также с предложениями Президента Украины планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание
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