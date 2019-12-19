Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 декабря 2019 11:38
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Ситуация под Верховной Радой
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3060
Версия для печати

Перед трехсторонними переговорами по газу Шефчович встретился с главой Минэнергетики ФРГ

Перед трехсторонними переговорами по газу Шефчович встретился с главой Минэнергетики ФРГ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед очередным раундом трехсторонних переговоров относительно транзита газа с Украиной и Россией провёл встречу с федеральным министром экономики и енергетики Германии Петером Альтмайером. Об этом Шефчович написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Готов провести сегодняшний важный раунд Трехсторонних газовых переговоров с Украиной и Россией. Признателен за поддержку Германии. Провели двусторонний обмен с министром Петером Альтмайером", - написал он.

Напомним, сегодня в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года.

Накануне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией "Газпром" по транзиту газа по территории Украины до 1 января "непрерывно приближаются к нулю".

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Германия, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.