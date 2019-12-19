Рада сократила повестку дня и продолжила заседание

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сократила сегодняшнюю повестку дня и продолжила заседание до исчерпывающей повестки дня. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Предложение Корниенко, сократить повестку дня к вопросу №2468 включительно и продолжить заседание до исчерпывающей повестки дня", - отметил глав ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, парламентарии будут работать до завершения рассмотрения проекта постановления №2468 о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека".

Добавим, таким решением нардепы сократили повестку дня почти на 30 законопроектов, которые планировали рассмотреть.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики прервал заседание, где народные депутаты с утра продолжили рассмотрение поправок к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением. Так, глава комитета Николай Сольский объявил перерыв до 18 часов.

Ранее УНН сообщал, что на очередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 19 декабря, народные депутаты собираются рассмотреть ряд законопроектов, в частности, по добыче янтаря и наказанию за кнопкодавство. Также с предложениями Президента Украины планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины.