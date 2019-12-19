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Рада приняла за основу президентский законопроект "о ворах в законе"

Рада приняла за основу президентский законопроект "о ворах в законе"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, внесенным и определенным Президентом Украины Владимиром Зеленским, как неотложный. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2513 Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом "разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечения к уголовной ответственности "воров в законе", а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Так, законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины следующими пунктами:
- преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе";
- "вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правилам поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.

Кроме того, законопроектом предлагается наказывать организацию проведения встреч (т.н. "сходки") представителей преступных организаций или преступных сообществ с целью разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а также содействие в ее проведении, или руководстве такой встречей ("сходки"), лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Также, освобождается от уголовной ответственности лицо за совершение преступления вышеупомянутого преступления, если оно добровольно и до начала встречи ("сходки") заявило о ее участниках и точные место и время ее проведения.

По мнению инициатора законопроекта, он будет способствовать увеличению эффективности противодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, будет способствовать уменьшению влияния на важные общественные и политические процессы со стороны "воров в законе".

Напомним, по информации Нацполиции, за месяц полицейские Департамента стратегических расследований задержали в Украине трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе".

Источник: УНН
Теги: криминал, закон, вор, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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