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Рада завершила утреннее заседание, начав рассмотрение законопроектов об азартных играх

Рада завершила утреннее заседание, начав рассмотрение законопроектов об азартных играх

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил о завершении утреннего заседания, начав рассмотрение законопроектов, касающихся государственного регулирования деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, передает корреспондент УНН.

Так, глава парламента Дмитрий Разумков завершил утреннее заседание Рады, начав рассмотрение законопроектов №2285, №2285-1, №2285-2, №2285-3, №2285-4, №2285-5, №2286-6, №2285-7, №2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Также Разумков сообщил, что вечернее заседание начнется в 16:00.

Добавим, перед рассмотрением вышеупомянутых законопроектов глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил о возможном конфликте интересов и сообщил, что не будет принимать участия в обсуждении этого вопроса.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила сегодняшнюю повестку дня и продолжила заседание до исчерпания повестки дня. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, по результатам опроса Киевского международного института социологии, 56% граждан Украины не поддерживают легализацию игорного бизнеса.

Источник: УНН
Теги: игорный бизнес, парламент, ВРУ, Дмитрий Разумков
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