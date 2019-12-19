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Кучма выступил за скайп-конференцию ТКГ завтра для обсуждения вопроса обмена

Кучма выступил за скайп-конференцию ТКГ завтра для обсуждения вопроса обмена

Леонид Кучма

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма выступил за проведение завтра скайп-конференции ТКГ по вопросу обмена удерживаемыми, чтобы сделать все, чтобы до Нового года освободить людей. Такой комментарий Леонида Кучмы относительно хода переговоров по освобождению удерживаемых лиц обнародовала его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и Президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось", - сообщил Кучма, которого цитирует Олифер.

Он заявил, что не будет вдаваться в подробности и "не хочет бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается".

"Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но Президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома", - отметил Кучма.

Напомним, представитель ОБСЕ в ТКГ заявил, что сторонам нужно сделать еще некоторые шаги перед обменом.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Кучма, контактная группа
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