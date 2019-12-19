Турборежим "слуг народа" легализует сегодня кучу коррупционных схем - эксперт

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Подавляющее большинство законопроект, которые принимает ВР в турборежиме — это законопроект, которым реализуются так называемые “схемы”. И при таких обстоятельствах, деятельность наших антикоррупционных органов не имеет никакого смысла. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он считает, что Верховная рада сегодня делает все, чтобы коррупционные схемы становились частью национального законодательства.

В качестве примера, Гаврилечко привел недавно подписанный Президентом закон об отмене государственной монополии на производство спирта, который, среди прочего, предусматривает выдачу отдельным предприятиям спецразрешений КМУ на импорт зарубежного спирта в Украину.

“О специальных разрешений: везде, где есть какие-то особые условия для одних предприятий, и нет для других, и делается это совершенно с нелогичных причин — это 100% признак коррупции. Соответственно, этот законопроект, который приняла ВР, как и подавляющее большинство законопроектов, которые принимает ВР в турборежиме — это законопроекты, которыми так называемые „схемы“ становятся легальными”, — сказал он.

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По мнению Гаврилечко, в дальнейшем спиртовой закон будет иметь негативные последствия.

“Ведь раньше государство непосредственно регулировало спиртовую отрасль, а сейчас этим заниматься не сможет. И не единственным механизмом регуляции здесь может быть, как в случае с табачной продукцией, или установления МРЦ или через акцизы. Но я уже говорил свое мнение о МРЦ как малоэффективном и ненужном механизме. Когда это была государственная монополия, государство совершенно спокойно могло контролировать две вещи: качество продукции и возможность получения гарантированной прибыли от продаж. Сейчас сами себя лишили возможности и получать гарантированный доход и соответственно контролировать качество ”, - сказал эксперт.

Как писал УНН, по прогнозам депутата Кивы, большинство законов, принятых “слугами народа” в турборежиме, впоследствии могут быть отменены через решения судов.