Корниенко рассказал о консенсусе между фракциями относительно Избирательного кодекса

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Консенсусным решением относительно Избирательного кодекса, который проголосовала сегодня Верховная Рада с предложениями Президента, стал вопрос количества людей, которые проходят во время выборов в Верховную Раду по общенациональному списку автоматически. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

На вопрос о количестве "защищенных" мандатов в списке и того, что Президент хотел, чтобы меньше людей проходило по общенациональному списку автоматически, Корниенко ответил: "Консенсусное решение 9 сейчас. Президент хотел, чтобы мы убрали признаки закрытости. Мы убирали... Это консенсусное решение".

"В рабочей группе было два консенсусных решения. Первое решение - это их предложения, их 17. А второе решение, когда Президент подпишет этот закон, когда он вступит в силу, мы сразу подаем закон об изменениях в Избирательный кодекс, в котором исправляем все те моменты, которые не были учтены в вето, но которые мы увидели, что их надо исправить", - рассказал он.

Так же, отметил Корниенко, "возможно, достигнем консенсуса по уменьшению количества автоматических людей, которые автоматически попадают".

"Позиция нашей политической силы - один, позиция коллег по парламенту - десять. Мы искали компромисс, нашли его на цифре девять, что есть три обязательно одного пола. Здесь компромисс между двумя пожеланиями Президента фактически по уменьшению закрытости списка и по обеспечению гендерного баланса", - добавил первый заместитель председателя фракции СН.

На вопрос, какой шанс набрать у кандидата 7000 голосов в округе, что предусмотрено Избирательным кодексом, Корниенко отметил: "7 тыс. голосов в пределах области набрать, это не какая-нибудь фантастическая цифра для того, чтобы подвинуться по списку за долгую избирательную компанию, которая длится 3 месяца, можно руками обойти эти 7 тыс. человек, тебя проголосуют, запомнят твой номер в партийном списке".

Добавим, речь идет о голосах, необходимых для продвижения в верхнюю часть регионального списка. По данным ОПОРЫ, кандидатам для этого необходимо набрать не менее 25% национальной избирательной квоты (не менее 7 тыс. при моделировании результатов выборов 2019 года).

Напомним, 19 декабря ВР приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского.