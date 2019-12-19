Несмотря на последнюю встречу ТКГ существуют шансы договориться об обмене до Нового Года - Резников

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Несмотря на то, что вчера состоялось последнее заседание Трехсторонней контактной группы в этом году, стороны в этом году не завершат работу над переговорами, потому что украинская сторона задача вернуть людей в Украине. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в четверг на брифинге по результатам встречи в Минске, передает корреспондент УНН.

“Предварительно сразу хочу сказать: несмотря на то, что вчера состоялось последнее заседание Трехсторонней контактной группы в этом году — следующее планово будет в середине января — но вчера договорились, что представители сторон — Леонид Кучма от Украины, господин Грызлов от РФ, Мартин Сайдик от ОБСЕ продолжат консультации за счет соответствующих средств связи, включая Skype-конференцию с участием представителей рабочих подгрупп, и в этом году не завершат работу над переговорами, которые есть. Мы задача вернуть наших ребят обратно в Украину”, — сказал Резников.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что редставник Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма выступил за проведение завтра скайп-конференции ТКГ по вопросу обмена удерживаемыми, чтобы сделать все, чтобы до Нового года освободить людей.